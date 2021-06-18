شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على «زراعي البحيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بتصادم سيارتي نقل على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعي السريع، أمام قرية كفر مساعد فى نطاق المركز.

أسفر الحادث عن إصابة «محمد .ع»، 22 سنة، مقيم محافظة الغربية، بجرح قطعي فى فروة الرأس واشتباه بكسر فى الساق وكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«عمرو .س» أبو حمص، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج،و«السيد .ع» 34 سنة، أبو حمص، البحيرة، جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«عبد الجواد .ع» 48 سنة، أبو حمص، البحيرة، وكدمات وسحجات متفرقة.

تم نقل المصابين إلي مستشفى إيتاي البارود المركزي، وعمل الاسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة.