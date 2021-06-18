شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل رضيع وشاب غرقًا بترعتين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل رضيع مصرعه غرقًا في ترعة أمام المنزل، كما لقي شاب مصرعه أثناء الاستحمام في ترعة المحمودية في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة بدر بوصول «إبراهيم .أ» يبلغ من العمر عام ونصف، إلى مستشفى بدر المركزي، جثة هامدة، وتبين من الانتقال والفحص وفاة الطفل المذكور نتيجة اسفكسيا الغرق، عقب سقوطه في ترعة أمام المنزل، وتم ايداع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفي كفر الدوار المركزي جثمان «مصطفى .س» 16 سنة، وتبين من الانتقال والفحص غرق المذكور أثناء الاستحمام في ترعة بمنطقة العكريشة في مركز كفر الدوار، وتم ايداع الجثة في ثلاجة المستشفى وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة.