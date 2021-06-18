شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدنية نخل يتفقد أعمال توصيل التيار الكهربي لتجمع «أم غريقده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل أعمال توصيل التيار الكهربي إلى تجمع «أم غريقدة» بوسط سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال فرج خلال جولته التفقدية، بحضور خليل على سكرتير المجلس، أنه يتم توصيل التيار الكهربي للتجمع عن طريق خط جهد متوسط، حيث يقوم جهاز تعمير شمال سيناء بتنفيذ الأعمال.

أضاف فرج، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف قري وتجمعات المحافظة، خاصة منطقة وسط سيناء.