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شكرا لقرائتكم خبر عن تشطيب أول وحدة سكنية بمشروع تطوير سور مجرى العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتصل مساحة العمارة الواحدة 600 متر، والطابق الواحد به 4 وحدات، وكل العمارات السكنية بها اسانسير، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون، لتبدأ بأرضى و4 أدوار ثم أرضى و5 أدوار، ثم أرضى و6 أدوار، بدءا من طريق صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون.
ويتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدانا مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية و المغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسوق المتنوعة الأخرى، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.
أول وحدة سكنية بمشروع تطوير سور مجرى العيون (1)
أول وحدة سكنية بمشروع تطوير سور مجرى العيون (2)
أول وحدة سكنية بمشروع تطوير سور مجرى العيون (3)