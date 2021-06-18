شكرا لقرائتكم خبر عن تشطيب أول وحدة سكنية بمشروع تطوير سور مجرى العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” تشطيب أولى الوحدات السكنية بمشروع تطوير سور مجرى العيون، على مساحة 150 متر تقريبا، ضمن المشروع الجارى تنفيذه خلف السور بمصر القديمة، ويتم تشطيبها بنوع التشطيب الفاخر، حيث يضم المشروع ما يقرب من 1286 ، وتصل مساحة الوحدة السكنية لـ 150 متر بالخدمات وبدون الخدمات 125 مترا.

وتصل مساحة العمارة الواحدة 600 متر، والطابق الواحد به 4 وحدات، وكل العمارات السكنية بها اسانسير، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون، لتبدأ بأرضى و4 أدوار ثم أرضى و5 أدوار، ثم أرضى و6 أدوار، بدءا من طريق صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون.

ويتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدانا مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية و المغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسوق المتنوعة الأخرى، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.