شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية رسمية.. 5788 محررا شخصيا وعينيا تم شهرها بالشهر العقارى خلال مارس وأبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصلحة الشهر العقارى، إحصائية رسمية بعدد المحررات المشهرة بمأموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، والتى بلغ إجماليها ما يقرب من 5788 محررا شخصيا وعينيا.

وتضمنت الإحصائية التى أعدتها مصلحة الشهر العقارى، أن عدد المحررات المشهرة بشكل شخصى خلال شهر مارس بلغت 2253 محررا، وخلال ابريل بلغت 1876 محررا،، بينما بلغ عدد المحررات المقيدة فى السجل العينى الخاص بتسجيل العقارات فى مارس 796 محررا، وفى أبريل بلغت 863 محررا، ليصل عدد المحررات المشهرة شخصى وعينى فى شهرين 5788 محررا.