شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة بجميع المدن المصرية والعواصم العربية اليوم 18-6-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع دار الافتاء المصرية مواعيد صلاة الجمعة الويم 18-6-2021 في 78 من المدن والمحافظات المصرية، وكذلك في عدد من عواصم الدول العربية.

ونشرت دار الإفتاء جدول مواقيت الصلاة اليوم علي الموقع الالكتروني الخاص بها على شبكة الإنترنت ويتضمن مواعيد صلاة الجمعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة المصرية.

ويوضح الجدولين التاليين موعد صلاة الجمعة في المدن المصرية والعواصم العربية.

وتقام صلاة الجمعة مرة واحدة أسبوعيًا فى يوم الجمعة من كل أسبوع بدلاً من صلاة الظهر، وتتكون من ركعتين يسبقهما خطبة الجمعة.

ويبلغ عدد الصلوات المفروضة على المسلمين عدد 5 صلوات، وتكون مواقيت صلاة المسلمين الخمس وفق مواعيد محددة وهي صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء

جدول مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 18-6-2021

المدينة موعد صلاة الجمعة القاهرة 11:56 ص الإسكندرية 12:01 م طنطا 11:57 ص المنصورة 11:55 ص الزقازيق 11:55 ص أسيوط 11:56 ص سـوهاج 11:54 ص بنى سويف 11:57 ص المنيا 11:58 ص قنا 11:50 ص أسوان 11:49 ص مطروح 12:12 م الغردقـة 11:46 ص الخارجـة 12:00 م الإسماعيلية 11:52 ص دمياط 11:54 ص السـلوم 12:20 م نويـبع 11:42 ص حلايــب 11:34 ص شرم الشيخ 11:44 ص الفـيــوم 11:58 ص 06-أكتوبر 11:57 ص كفر الشيخ 11:57 ص الحامول 11:56 ص بلطيم 11:57 ص طابا 11:43 ص راس سدر 11:50 ص الطـــور 11:46 ص دهب 11:43 ص ابوزنيمة 11:49 ص راس غارب 11:48 ص القصير 11:44 ص برنيس 11:39 ص سفاجة 11:45 ص مرسى علم 11:41 ص شلاتين 11:38 ص سيدى برانى 12:17 م الضبعة 12:07 م العلمين 12:05 م واحة سيوة 12:19 م موط (الداخلة ) 12:05 م الفرافرة 12:09 م البويطى 12:05 م باريس 11:59 ص المحلة الكبرى 11:57 ص الحمام 11:57 ص نجع حمادى 11:52 ص بورسعيـد 11:52 ص السـويس 11:51 ص العريـش 11:46 ص الطـــور 11:46 ص دمنـهـور 11:59 ص ادفو 11:50 ص اسنا 11:51 ص الأقصر 11:51 ص القاهرة الجديدة 11:56 ص توشكى 11:56 ص الدلنجات 11:59 ص كاترين 11:45 ص

جدول مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية العالمية اليوم 18-6-2021

المدينة موعد أذان صلاة الجمعة ابوظبى 12:24 الدوحة 11:35 المدينة المنورة 12:23 المنامة 11:39 دبى 12:20 مسقط 12:07