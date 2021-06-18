شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 6410 أشخاص بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تطعيم 6410 أشخاص بلقاح فيروس كورونا، بمركزي التطعيم ضد كورونا، في مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي.

وأضاف شوكة، في بيان، أنه تم تطعيم 6000 مواطن بمركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام و410 مواطنين بمركز التطعيم في مستشفي بئر العبد المركزي.

أشار إلى أن التطعيم مجاني دون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات رسمية.

من جانبه أشار فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.