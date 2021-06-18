التعليم تبدأ غدا تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا المدارس الثانوى تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات التجريبية التى تنطلق الإثنين 21 يونيو الجارى، والنهائية المقرر لها أن تبدأ يوم 10 يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس - اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، اليوم الجمعة، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وعن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة الأدبية، تبدأ الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.