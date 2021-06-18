شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية غدا ووصول الأسئلة للمناطق وتطعيم المراقبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية الأزهرية، في 610 لجنة يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألف طالب وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الادبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الامتحانات بالقسم العلمى يوم السبت بمادة الفقه وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى في الحادية عشر.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما يتم الآن تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

كما انهى قطاع المعاهد الأزهرية طباعة أسئلة امتحانات الثانوية وإرسالها إلى المناطق.