القابضة للكهرباء تخاطب شركات التوزيع لإنشاء إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين

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القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر خاطبت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية ببدء إجراءات إنشاء إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين بكل فروع الشركات تحت مظلة الإدارة المركزية لإسعاد المتعاملين بالشركة القابضة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ،أنه تم تحديد معايير محددة لضمان الجودة لكل الخدمـــات التي تقدم للمواطن ومعالجة الاسباب التى تؤدى الى شكاوي المواطنين ، موكدا أن الوزارة تخطت فكرة الاكتفاء بتلقى الشكاوى و تسعى للقضاء على أسباب الشكوى حتى لا تتكرر.

و أشار المصدر إلى أن إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين مختصة بإعداد مقترح خطة لتحسين وتطوير الخدمات وايجاد آليات للتسهيل على كافة المواطنين من ( كبار سن أو ذوى احتياجات خاصة أو مستثمرين ....) ، و وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفيــن ــ قناة تقديم الخدمــة ــ مشاركة المواطنين في وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة ، علاوة على تعزيز العلاقات بين قطاع الكهرباء والمشتركين لضمــان تقديم خدمات وفق معاييــر تفوق توقعات المواطنين والتحقق من رضا العملاء.

كما تختص إدارة الجودة بالشركة القابضة لكهرباء مصر باعداد نموذج موحد لمراكز خدمة الجمهور تشمل توحيد المحور الهندسي والتكنولوجي وبناء القدرات البشرية و مراقبة اتاحة الخدمات ، و الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن ولذوي الإعاقة حيث تم التوقيع علي بروتوكول بتاريخ 1-7-2021 تشمل إتاحة خدمة تلقي الشكاوي من ضعاف السمع وصعوبات التخاطب من خلال تطبيق واصل الذي يعمل بلغــة الإشــارة وجاري إتاحة المنصة الإلكترونية لذوي الإعاقـة , كذلـك إتاحة شاشات تعمل باللمس في 25 فرع خدمـة ، بالإضافة إلى التأكيد علي عمليات الجودة لكافة الخدمات المقدمة من خلال قنوات تقديم الخدمـة (مراكز الخدمـة ــ المنصـة الموحدة لخدمات الكهرباء ــ 121 ) .