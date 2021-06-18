شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استمرار تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين حتى نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ما يقرب من 240 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للوحدات المخالفة الذين تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى من إجمالي مليون 450 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تسابق الزمن لانهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 500 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وقال حمزة إن الفرصة ما زالت متاحة أمام المخالفين وسارقى التيار الكهربائي لتقنين وضع الكهرباء وتقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية الشهر الجارى.

وتابع حمزة أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء إجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطى من العدادات مسبوقة الدفع، حيث إن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.