شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة 12 ساعة بسبب تحويلات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بالجيزة انقطاعا فى مياه الشرب وهى "مساكن ضباط الرماية والشباب، حدائق الأهرام، كوم بكار، عزبة جبريل، منشية البكارى، غطاطى، فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية، الهرم ومتفرعاته من الطالبية وحتى الرماية".

وأعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق استلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف المصري الكبير، مما ينتج عنه قطع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك إعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال خلال فترة الانقطاع.

كما وجه المحافظ حى الهرم بالمتابعة الميدانية أثناء التنفيذ وإعادة الشيء لإصله فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال مباشرة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمستشفيات والمنشآت العامة والخاصة بتخزين ما يكفى احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (١٢٥).