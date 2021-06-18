شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى يكشف إجراء المستشفيات الجامعية 1.5 مليون جراحة خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى ، عن أعمال التطوير فى المستشفيات الجامعية وكذلك جهود المستشفيات خلال الفترة الماضية على مدار 7 سنوات أنه بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) بينما وصل إلى (35825) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (6867) سريرًا، كما بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما وصلت إلى (4830) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (1830) سريرًا بتكلفة إجمالية مليار و800 مليون جنيه، ويمثل حوالى 50% من عدد أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومى.

وأوضح التقرير أن عدد المرضى عام 2014 بلغ (16 مليون سنويًّا) بينما وصل إلى (20 مليون مريض سنويًّا) عام 2020، وأشار التقرير إلى أنه خلال عام 2020 فقط، قامت المستشفيات الجامعية بإجراء 20 مليونا و135 ألف مناظرة طبية، وإجراء مليون ونصف عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، فضلاً عن إجراء مليون و 200 ألف جلسة غسيل كلوى.

وأشار التقرير إلى توقيع 41 بروتوكولا بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ووحداتها فى المحافظات المختلفة منذ 2015 حتى 2019، والتعاون مع وزارة الصحة فى تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فضلاً عن تنظيم المستشفيات الجامعية لعدد من القوافل الطبية لدول إفريقيا، ومشاركة المستشفيات الجامعية فى المبادرات الرئاسية: "100 مليون صحة" - "القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية" ـ "صحة المرأة" - "إنهاء قوائم الانتظار" وفيه تم إجراء 75 ألف تدخل جراحي من إجمالي قوائم الانتظار و 79% من حالات زرع الكبد.