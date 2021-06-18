أخبار مصر

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم مسيرة زفاف في المنيا

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم مسيرة زفاف في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مركز المنيا، جثامين ضحايا حادث تصادم 5 سيارات، أثناء مسيرة زفاف الطريق الدائري، بسبب السرعة الزائدة. وتم أداء صلاة الجنازة على الضحايا الأربعة، ودفن الجثامين بمقابر أسرهم، 3 بقرية صفط الغربية، ورابع بقرية طوخ الخيل، بمركز المنيا، وسط حالة من الحزن.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم 5 سيارات أرقام 3519 ن س ج مكروباص، و9564 ن ل س نصف نقل، و1953 ن ب ا ملاكي، و2684 ن م ج ملاكي، و8596 ن ي ا ملاكي، بالطريق الدائري، مدخل قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، خلال مسيرة زفاف، بسبب السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في مصرع 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفتى المنيا العام، والمنيا الجامعي، والضحايا لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا