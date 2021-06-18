شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم مسيرة زفاف في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مركز المنيا، جثامين ضحايا حادث تصادم 5 سيارات، أثناء مسيرة زفاف الطريق الدائري، بسبب السرعة الزائدة. وتم أداء صلاة الجنازة على الضحايا الأربعة، ودفن الجثامين بمقابر أسرهم، 3 بقرية صفط الغربية، ورابع بقرية طوخ الخيل، بمركز المنيا، وسط حالة من الحزن.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم 5 سيارات أرقام 3519 ن س ج مكروباص، و9564 ن ل س نصف نقل، و1953 ن ب ا ملاكي، و2684 ن م ج ملاكي، و8596 ن ي ا ملاكي، بالطريق الدائري، مدخل قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، خلال مسيرة زفاف، بسبب السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في مصرع 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفتى المنيا العام، والمنيا الجامعي، والضحايا لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.