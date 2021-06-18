شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج في زمن الأوبئة".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى أئمة المساجد اليوم، خطبة الجمعة تحت عنوان "الحج في زمن الأوبئة "، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، مسبقًا، وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام به نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة تأييده قرار السعودية قصر الحج على أعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة، قائلاً: "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".



وقال وزير الأوقاف، إن قرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس فى ظل جائحة كورونا قرار صائب وفهم دقيق لمقتضيات الواقع، موضحا أن للأحوال العادية أحكامها، وللأوبئة أحكامها، ولا شك أن الأوبئة تؤثر على حياة الدول والأفراد واستقرارها، وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل الابتلاءات والجوائح والمصائب، وأن يتحلى بالصبر عليها، وأن يأخذ بكل أسباب التداوى والعلم من جهة، ويرضى بقضاء الله وقدره حُلوه ومُرّه من جهة أخرى، فمن رضى أرضاه الله وأسعده.