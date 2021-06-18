شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يؤكد حماية صناعة السياحة من الكيانات غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة السياحة والآثار في إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المحافظات السياحية، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تيسير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض ممثلي الغرف السياحية والقيادات الأمنية، وذلك لمراجعة ومتابعة إجراءات وضوابط تنفيذ ممارسة الأنشطة والخدمات السياحية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتنقية السوق من عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة من قبل الوزارة بتقديم هذه الخدمات حماية لصناعة السياحة والسائحين، بالإضافة إلى التأكيد على التعامل بكل حسم مع أية مخالفات يتم رصدها، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة قانونا ضد أي مخالف والقضاء على الكيانات غير الشرعية، وذلك حفاظا على سمعة وصورة المقصد السياحى المصري.