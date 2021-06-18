شكرا لقرائتكم خبر عن مجموع دخول الثانوية العامة 2021 .. "تعليم القاهرة" تجرى إحصاء لتحديد التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة لتحديد تنسيق الثانوى العام، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

يذكر أن تنسيق الثانوى العام بمدارس القاهرة العام الماضى تم تخفيضه من 244 درجة إلى 236 درجة وذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها.

مجموع دخول الثانوية العامة 2021

كان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح 83.9% حيث تقدم للامتحان 162293 طالبا وطالبة حضر منهم 160432 نجح منهم 134626 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 266 طالبا وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6% وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9%.