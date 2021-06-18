شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لمصر للطيران قادمة من براغ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الغردقة الدولى، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من براغ وعلى متنها 97 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولي.

وقامت سلطات مطار الغردقة الدولي، باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه الذى يعد تقليد دولى للترحيب بقدوم أول رحلة، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب.