شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تغلق شارع مكرم عبيد بسبب إنشاء كوبرى سيارات فى مدينة نصر لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشرف إدارة مرور القاهرة على أعمال إنشاء كوبرى سيارات فى مدينة نصر، والتى تستلزم غلق شارع مكرم عبيد اتجاه المشير لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين انتهاء المدة المحددة لها.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ فواصل التمدد الخاص بكوبرى السيارات الكائن بتقاطع طريق النصر مع كلٍ من شارع أحمد فخرى وحسن المأمون، الأمر الذى يتطلب معه أعمال الغلق الكلى لحركة المرور أعلى الكوبرى مع تحويل حركة المركبات اتجاه المسطح الأرضى على النحو التالى:

ـ الاتجاه القادم من شارع مكرم عبيد اتجاه كوبرى المشير أبوغزالة اعتباراً من الساعة 12,00 ليلاً يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحاً يوم الأحد الموافق 20/6/2021.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.