شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح كيفية تغيير الطالب إجابته فى البابل شيت بامتحانات ثانوى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "لقد شرحنا ببساطة كيفية تظليل وتصويب البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة، أما طرق التصحيح لم نتحدث عنها وكل ما ينشر عن هذا ليس مسؤولية الوزارة ولا داعى له لأن هناك عشرات الطرق والبرامج والوزارة لا تنصح بهذه البلبلة".

وتحدث الوزير، عن كيفية تعامل الطالب فى حالة رغبته فى تغيير إجابات البابل شيت، قائلا: "يتم تظليل الإجابة الصحيحة داخل إطار الدائرة وإذا أرادت تغيير إجابتها تضع علامة x وتظلل الإجابة الأخرى الأمر بسيط وواضح، والموضوع أبسط من هذا بكثير، وأرجو التركيز فقط على المذاكرة، وهناك امتحان تجريبي أما التصحيح فهذه قضية الوزارة ولا تنشغل بها".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه مسموح لطالب الثانوية العامة الذى لا يحمل كتاب ورقى أن يكتب ملاحظاته على الكتاب الإلكترونى، موضحا أنه غير مسموح بكتابة الطالب ملاحظاته على تطبيق المذكرات memo ويدخل به الطالب الامتحان حتى يلتزم الجميع بالمصادر المتاحة لتحقيق التكافؤ وحتى لا يتم تحميل المراقبين فى اللجان بما لا يستطيعون.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات استخدام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أن الوزارة قررت إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، وسوف تسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط".

وشددت وزارة التربية والتعليم: لن نسمح بدخول أوراق أخرى من أى نوع، ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم.