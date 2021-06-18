شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس، بعد اعتمادها من محافظ السويس، حيث يمكن الحصول عليها من هـــــــــــــــــنا.

واعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.9%، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس ومحمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وعدد من قيادات التعليم.

وقدم اللواء عبد المجيد صقر، التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في مقدمة النابغين، وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وطالب محافظ السويس الاستعداد الجيد والكامل من الآن لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدا علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهيرلجميع اللجان بالمدارس، والتأكيد من توفير جميع سبل الراحة لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس هذا العام بلغ 12610 طالب وطالبة وعدد اللجان 87 لجنة علي مستوي مدارس السويس الإعدادية.

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