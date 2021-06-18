"حوار الإنجيلية" يوصي بضرورة الاهتمام بالفن والإعلام كقوى مؤثرة في دعم بناء الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات اللحظة الراهنة"، بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وأشار المنتدى في جلسته الختامية إلى "ضرورة دعم الفن كمؤثرٍ فعال في بناء الوعي بالمجتمع المصري من خلال أعمال فنية هادفة تساهم في تشكيل وعي الأفراد، ولكن هذا الأمر يتطلب وقتًا حتى يحدث هذا التحول".

وكان من ضمن توصيات الجلسة الختامية "دعم دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي نظرًا لتأثيره الفعال، وضرورة الاهتمام بالمضمون الهادف والمتطور خاصةً مع التوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنافس لوسائل الإعلام بالوقت الراهن".

وشدَّد المنتدى على "ضرورة تفعيل قوى الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في المساهمة في بناء الوعي المجتمعي لدوره المؤثر بهذا الشأن، لمواجهة الوعي الزائف".

وشارك بالحديث كلٌّ من الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة TEN.​