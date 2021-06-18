وزير التنمية المحلية يوجّه بتوفير كشك مرخص لسيدة روض الفرج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لشكوي سيدة مسنة 65 سنة بمنطقة روض الفرج بالقاهرة بعد استغاثتها من قيام الحي بتنفيذ إزالة "لفاترينه " بيع الشاي والقهوة التي تمتلكها والملاصقة لأحد العقارات بالقرب من منزلها بشارع عبيد أمام شركة مياه الشرب ، والتي تساعدها علي توفير نفقات أسرتها المكونة من ٦ أبناء بعد وفاة زوجها منذ سنوات .

ووجه اللواء محمود شعراوي ، علي الفور بالتواصل مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لبحث شكوي السيدة ، حيث تم توجيه لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لموقع الشكوي للوقوف على أسبابها والعمل على حلها حيث تم الالتقاء بالسيدة سعاد أحمد منصور والتوجه بها للقاء الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ، حيث تبين قيام الحي بتنفيذ قرار إزالة صدر مسبقاً بناء على شكاوي عديدة من السكان بالعقار التي توجد به الفاترينة الخاصة بالسيدة والتي أرسلوها إلي البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة وحي روض الفرج ومطالبتهم بسرعة تنفيذ الإزالة ، كما تبين أن مسئولي الحي قاموا منذ أسبوع بإبلاغ السيدة شفاهة بموعد تنفيذ الإزالة وهو ما أكدته السيدة سعاد منصور خلال لقائها مع نائب المحافظ ولجنة التفتيش من الوزارة .

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بعد التأكيد من الظروف الأسرية للسيدة المسنة وأنها تعول أسرة مكونة من ٦ ابناء وأحفاد ، حيث تم توفير كشك للسيدة ليكون مصدر دخل ثابت لها بالقرب من منزلها بعد أن طلبت بتوفير مصدر دخل قريب من المنزل وعدم الابتعاد عنه نظراً لظروفها .

كما وجه وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع نائب المحافظ و رئيس حى روض الفرج لمتابعة إجراءات إنهاء ترخيص الكشك الجديد فى المنطقة المقابلة للفاترينة القديمة ، واستمرار المتابعة للاطمئنان علي استلامها الكشك .

ومن جانبها أعربت السيدة سعاد منصور عن سعادتها بعد استجابة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لاستغاثاتها ، وقدمت لهما خالص الشكر والتقدير علي توفير الكشك الجديد لها ، حيث أنها تتواجد في هذا المكان منذ سنوات ، والذي يعتبر مصدر دخلها الوحيد للإنفاق علي أسرتها وأحفادها بعد وفاة زوجها .