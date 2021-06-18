شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تبدأ استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الجيزة البدء فى قبول التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وذلك لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

واعتمد أمس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31%، حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسى الثانى، نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالبا وطالبة، حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح .

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.67%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 85.23%.