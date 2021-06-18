شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعفاء أوائل الشهادة الإعدادية بمدارس 30 يونيو من مصروفات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه تقرر إعفاء الطلاب المقيدين بمدارس 30 يونيو من مصروفات العام الدراسى الجديد فى حال إدراج أسمائهم ضمن أوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية ، لتشجيع طلاب مدارس 30 يونيو على التفوق العلمى والتنافس بينهم .

جدير بالذكر أن مدارس 30 يونيو، متحفظ عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح 83.9 % حيث تقدم للامتحان ( 162293) طالبا وطالبة حضر منهم (160432 ) نجح منهم ( 134626) طالبا وطالبة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( 266) طالبا وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.79 %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6 % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3 % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9 % .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.