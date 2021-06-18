شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس، بعد اعتمادها من محافظ الإسماعيلية، بنسبة نجاح 83.03٪، حيث يمكن الحصول عليها من هـــــــــــــــــنا.

وأظهرت النتائج تفوقن الطالبات علي الطلاب في أوائل الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، حيث بلغ عدد الطالبات ضمن لوحة شرف الأول 16 طالبة مقابل 4 طلاب فقط.

واعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية نتيجة اتمام المرحلة مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) لهذا العام 2021/2022، وبلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 83.03٪ بمختلف قطاعاتها، حيث استقبل محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، طه عجلان وكيل وزارة والتعليم بالمحافظة لإعتماد النتيجة النهائية للعام الدراسى الحالى بعد إنتهاء امتحانات الدور الثانى لهذا العام.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام 23183 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 190064 على مستوى مدارس المحافظة وتوابعها كاملة، فيما بلغ نسبة النجاح بالمكفوفين 62.5%، والصم والبكم بنسبة 85%، والمهني 78.6%.

وقام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتواصل تليفونيًا مع الثلاثة الأوائل لتهنئتهم بالنجاح متمنيًا المزيد من التقدم، وأعرب عن سعادته لحصول مركز ومدينة القنطرة شرق على المركز الأول بالشهادة الإعدادية.

كما أعلن المحافظ المراتب الثلاثة الأولى، والبالغ عددهم 20 طالب وطالبة، والذين حصدوا على المرتبة الأولى بها تهاني عمر مقبل سليمان، ودارين أحمد محمود وبسملة محمد فاروق، وبالمرتبة الثانية حصدوا عليها الطالبة هيا محمود محمد، والاء محمود فارس.

كما حصد 15 طالبا وطالبة على المرتبة الثالثة، وهم كلا من: ندي أحمد عبد العظيم، ومحمد ناصر، وحنين عبد الفتاح، وكرمينا صفوت، ومنة الله أسامة، ومنة السيد، ومريم إبراهيم، ومنة الله أحمد، ورنا خالد، وسعيد محمد، وعمر محمد، وزينة أسامة، ومحمد أحمد، وحبيبة مجدي، وبسنت إسلام.

أشاد "بشارة" بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، متمنيًا المزيد من التقدم.

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