شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع رؤساء وممثلى الشركات الخاصة مستجدات صناعة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، برؤساء وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة وشركتى مصر للطيران وإير كايرو فى مقر وزارة الطيران، لبحث ومناقشة مستجدات صناعة الطيران المدني الحالية وتأثيرها على شركات الطيران المصرية وخططها الحالية والمستقبلية ودورها في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للشئون الدولية والإعلام والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني.

وخلال اللقاء استمع وزير الطيران لبعض المقترحات والأفكار من رؤساء شركات الطيران الخاصة، بجانب استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم.

وأكد وزير الطيران، دعم الوزارة المستمر للشركات المصرية الخاصة والعمل على تذليل وتيسير كافة الصعوبات التى تواجههم مع الجهات المختصة خاصة فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المحلي والعالمي من آثار فيروس كورونا، كما أكد على أهمية تكامل شبكة الخطوط بين شركتي مصر للطيران وإير كايرو وخطوط شركات الطيران الخاصة لزيادة الربط بين المدن السياحية المصرية وربطها بالمدن والعواصم الأوربية للمساهمة فى تنشيط حركة السفر والسياحة من خلال تقديم منتج سياحي متكامل، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بدعم قطاعى الطيران والسياحة، وكذا التنسيق في تعزيز حركة الطيران والسفر مع دول القارة السمراء والاستفادة من مشروعات التطوير بمطار القاهرة والمطارات المصرية في توسعة شبكة الخطوط وتحقيق الربط بينهما.

وأعرب رؤساء وممثلي شركات الطيران عن شكرهم لوزير الطيران المدني على إتاحة الفرصة للحوار المتبادل ومناقشة الحلول السريعة للعديد من المشكلات من خلال اللقاءات المستمرة معهم، وأشادوا بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية في التوجيه بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من جهات الدولة المختلفة لقطاع الطيران المدني ومن بينها شركات الطيران المصرية الخاصة.