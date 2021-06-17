شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل 4 أيام عقب ضبطه متلبسا بـ150 فرش حشيش في منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، بحبس «إ.ع عاطل، بحوزته 150 فرش حشيش بغرض الإتجار فيها، 4 أيام على ذمة التحقيقات،بعد ضبطته وبحوزته كمية من المخدرات قبل ترويجها على المتعاطين.

وأكدت مصادر أمنية، أن وحدة مباحث مركز منوف وصلتها معلومات عن قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز منوف بقيادة الرائد مراد أبوالدهب، من القاء القبض على «إ.ع» 36 عامًا، بقرية برهيم التابعة لدائرة المركز، وضبط بحوزته على 150 فرش حشيش.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بدائرة مركز شرطة منوف، وتم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.