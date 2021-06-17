شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق نشب، مساء اليوم الخميس، بغرفة أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وتلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بعقار خلف مطعم شهير بشارع متفرع من الشهداء بمنطقة محطة الرمل.

وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب الحريق بغرفة أعلى سطح العقار المشار إليه، يقطنها شخص واحد.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 3 سيارات إطفاء ومنع امتدادها لباقي العقارات المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

بالصور- إخماد حريق نشب اعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية

بالصور- إخماد حريق نشب اعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية

بالصور- إخماد حريق نشب اعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية