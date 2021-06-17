شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف علي خطوات حل امتحانات الثانوية العامة علي البابل شيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات الإجابة عن امتحانات الثانوية العامة على البابل شيت.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تعقد في ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيا فقط في حالة طالب المنازل أو الإعادة وجميع الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد mcq.

وتحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية كما يسمح بدخول الكتاب المدرسى، موضحة أن الطلاب الذين استلموا التابلت يكون حل الأسئلة على البابل شيت ثم رصد الاجابات داخل التابلت وسيتم إتاحة الوقت الكافي لذلك .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بضرورة قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية وملئ البيانات بشكل صحيح والتفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وأوضحت الوزارة في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه على الطلاب ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، إذا اراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب على الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل على الإجابة الصحيحة.

وأكدت الوزارة أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب، ويجب التأكد من تطابق الإجابة على التابلت مع الورقة .

وفي حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة البابل شيت.

ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية.