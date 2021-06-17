شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر خاطبة على السوشيال تكشف عن أهم شروط الزواج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إن الإقبال عليها يزيد، وإن أهم شرط في الزواج التكافؤ الاجتماعي والديني والثقافي والسياسي، وإنها تتعامل مع العروسة كأنها ابنتها ومع العريس على أنه ابن لها، مع ذكر جميع مميزاتهم وعيوبهم.

وأضافت «حسن»، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن سن أصغر عروسة تواصلت معها كان 18 عامًا وتريد الارتباط بعريس يصل إلى سن الـ26 عاما، وأنها نصحتها بأنها لم تصل إلى مرحلة النضج العقلي وتقبل مسؤولية أسرة، بينما أكبر فتاة تواصلت معها كانت تبلغ من العمر 54 سنة، وبالنسبة للمطلقات أو الأرامل من السيدات يتراوح السن بين 60 و65 سنة.

وأوضحت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، أنها لا تقبل أي طلبات من الشباب ممن هم دون الـ25 سنة، وأكبر من تقدم لها عريس يبلغ من العمر 77 سنة وكان يطلب عروسًا تصغره بـ20 سنة «وبالفعل وجدتها له وتم زواجهما في أجواء عائلية»، وكذلك قد يتقدم لها عريس من ذوي الهمم وتوافق عليه عروس ليس بها أي إعاقة جسدية.