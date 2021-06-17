شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر : حرية الإعلام متاحة دون المساس بالأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه من خلال جولته بالمدن السعودية رأي كيف أن قلوب المصريين تهفو إلى السعودية.. إلى مكة والمدينة، وبالمثل الشعب السعودي قلبه يهفو إلى مصر لما نلحظه في التقارب الفكري والثقافي وهو ما يجب ترجمته من خلال خطة إعلامية تم وضع النقاط الأساسية لها وسوف يتم الإعلان عن برنامج طموح يشمل التدريب والإنتاج الفني والثورة الرقمية والسوشيال ميديا.

وعن مدي تأثر حرية الإعلام بالأمن القومي للدولة، أكد جبر في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى أحمد الطاهرى، أن الأمن القومي المصري لم يعد من النظريات الغامضة، وإنما أصبح له مفاهيم محددة، وهو يشمل عدة أمور كالشعب نفسه ووحدته فممنوع على الإعلام أن يعبث به، على سبيل المثال هناك في مصر مسلمون وأقباط، فمن يعبث بتلك القضية ليفسدها يمس الأمن القومي، إضافة إلى مؤسسات الدولة كالقوات المسلحة، فمن يقترب من هذه المؤسسة يمس الأمن القومي المصري، أيضًا من أهم بنود الأمن القومي أنه لدينا علم ولدينا نشيد وطني، فلا تخبرني أن أصنع أعلامًا سوداء لداعش أو أناشيد كصليل الصوارم وأظهر ذلك في الإعلام حتى ولو كان عنصرًا دراميًا، فالأرض من أهم عناصر الأمن القومي، تلك هي المعاني والمفاهيم التي يجب أن يكرسها الإعلام، ما عدا ذلك الحرية متاحة.

وعن زيارته للمملكة قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام : «لاحظت تقدمًا ملحوظًا في السعودية، ظهر جليًا في تزايد مشاركة المرأة السعودية في المجتمع وتزايد دورها بشكل أكبر، فالتقدم لا يُقاس بحجم الدخل القومي فقط وإنما أيضًا مدى مشاركة النساء في المجتمع، كما أن هناك ثورة تكنولوجية كبيرة تم تطبيقها في الإجراءات الاحترازية، وأصبح التغير إيجابي وكبير في المملكة وأضحى التليفزيون السعودي يقدم برامجًا متميزة».

وعن كيف يمكن للإعلام أن يقطع الطريق على الفتنة بين مصر والسعودية قال جبر: «الإعلام كالنار، إما أن يجلب الدفئ أو يشعل الحرائق، فالإعلام عليه أن يقرب المسافات بين الدول ويبنيها ولا يهدمها أو يفسدها، إعلام لا يتدخل في شؤون الشعوب الأخرى.

وختامًا قال كرم جبر: «الفترة القادمة سنجد خطوط تلاقي بين الإعلام المصري والسعودي بما يساهم في إسعاد الشعبين، فالقاهرة والرياض رمانة الميزان، سنشهد تناميًا كبيرا في العلاقات برعاية خادم الحرمين والرئيس السيسي».