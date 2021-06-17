شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودي: مصر تشهد جدية غير مسبوقة في الإصلاحات والأرقام تتحدث عن الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد القصبي، بجهود القيادة السياسية المصرية الجادة لإصلاح الدولة، والعمل على تنمية بيئة الاستثمار.

وأضاف القصبي، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «٦٠ دقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أن مصر تشهد جدية غير مسبوقة في الإصلاحات، وتغييرًا حقيقيًا في بيئة الاستثمار.

وتابع: مصر تحتاج إلى إصلاحات وبحاجة إلى تحول في التشريعات ورغم أنه مشوار طويل، لكن رحلة التطوير بدأت بالفعل.. والأرقام تتحدث عن الإنجازات.

وفي ختام اللقاء، وجه القصبي الدعوة للإعلامي أحمد الطاهري وبرنامجه التليفزيوني لزيارة السعودية ورصد ما حققته المملكة من تطوير وما قدمته من رؤية طموحة شاملة في شتى المجالات.