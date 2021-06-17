شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم تعلن خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية العامة، قائلة: يجب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية وملئ البيانات بشكل صحيح والتفكير فى الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وأوضحت الوزارة، في فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه على الطلاب ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، إذا أراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة، ولكن يقوم بالشطب على الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل على الإجابة الصحيحة.

وأكدت الوزارة، أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب ويجب التأكد من تطابق الإجابة علي التابلت مع الورقة وفي حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة البابل شيت، ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان، موضحة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحانات تعقد فى ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيا فقط فى حالة طالب المنازل أو الإعادة وجميع الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وتحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية كما يسمح بدخول الكتاب المدرسى، موضحة أن الطلاب الذين استلموا التابلت يكون حل الأسئلة على البابل شيت ثم رصد الاجابات داخل التابلت وسيتم إتاحة الوقت الكافي لذلك.