شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام المملكة: شكلنا فريق عمل لتوحيد الرؤية الإعلامية المصرية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير الإعلام السعودى، إن هناك ضرورة لعمل برنامج تنفيذى مشترك لتوحيد الرؤية الإعلامية السعودية المصرية، موضحا أنه ناقش مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توحيد الرؤية الإعلامية المصرية السعودية.

وأضاف وزير الإعلام السعودى، في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البصمة المصرية الخاصة مؤثرة ومعروفة، مردفا: "فنحن تعلمنا على يد أساتذة مصريين وشاهدنا أفلام ومسرحيات مصرية".

ولفت وزير الإعلام السعودى، إلى أن هناك حاجة ماسة لتوحيد الرؤية الإعلامية المصرية السعودية، وخرجنا من الاجتماع بتشكيل فريق عمل لعمل رؤية موحدة للإعلام المصرى والسعودى، ونعمل على برنامج واضح لرؤية إعلامية مصرية وسعودية.

وتابع الدكتور ماجد بن عبد الله القصبى، أن كل فرد في العالم أصبح محطة إعلامية متنقلة صوت وصورة ومحتوى، والعالم كله يتحدث مع أناس فى أقصى الشرق والغرب صوت وصورة، حيث إن العالم أصبح في لحظة واحدة فالوقت ذهب والفورية والبث المباشر أصبح موجود.

وأوضح وزير الإعلام السعودى، أن الكذب والفتن والمغرضين والمستهدفين للعرب مصريين وسعوديين، لابد أن يتم مواجهتهم بإعلام يهدف إلى تثقيف أبنائنا وبناتنا لمواجهة هذا الإعلام، حيث نواجه فتن الإعلام بتثقيف أبنائنا.