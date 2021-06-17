شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية الصعيد": تجهيز أراضى زراعية ومناطق خدمة للمنتفعين بالوادى الجديد خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء حسن العفيفى، نائب رئيس هيئة تنمية الصعيد، تفاصيل مشروع استغلال مساحات من الأراضى القابلة للزراعى في الوادى الجديد ضمن المشروع القومى لجذب السكان، موضحا أن الهيئة تقوم بزيادة كفاءة المباني والأراضى وتسليمها للمنتفعين بجانب زيادة استصلاح الأراضى وحفر الأبار وتسليمها للمنتفعين جاهزة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون جاهزا خلال عام من الآن.

وقال نائب رئيس هيئة تنمية الصعيد، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن أسلوب رى الأراضى الزراعية في الوادى الجديد والتى سيتم تسليمها للمنتفعين من خلال أسلوب الرى المطور أو الرى بالتنفيط، ولن يتم استخدام أسلوب الرى بالغمر على الإطلاق.

وأوضح نائب رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الدولة ستقوم بعمل البنية الأساسية لهذه الأراضى، متابعا: نسعى لإنجاح المشروع، حيث إن الذين سيستفيدون من تلك الأراضى فى الوادى الجديد لن تواجههم أى مشكلات أو عراقيل على الأرض، كما سيتم تجهيز مناطق خدمة للمنتفعين مستشفيات ودور عبادة ومدارس.