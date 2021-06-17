شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: التجارب أكدت قدرة اللقاحات الحالية على تغطية تحورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وبدأت أعداد الإصابات والوفيات تقل، والصورة واضحة في مختلف أنحاء الجمهورية، وينتج عن هذا تخفيف الضغط على المستشفيات والرعاية المركزة، موضحا أن التجارب التي تجرى على اللقاحات أثبت قدرتها على تغطية كافة تحورات كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يذاع على قناة MBC مصر: "كنا نتحدث عن حكاية قدرة الفيروسات على التحور، وهى تتحور حتى تهرب من الجهاز المناعى وتعيش، وهى ظاهرة من ظواهر الفيروسات، وكنا نسمع عن أن البكتريا تقاوم المضادات الحيوية، وبعد مرور عام ونصف من جائحة كورونا، حدثت تحورات فى الكثير من الفيروسات، الفيروس كما هو لكن تظهر منه سلالات جديدة، ومنهم دلتا الجديد".

وقال: "التجارب التى تجرى على التطعيمات، تغطى كافة التحورات والتغيرات التى تظهر على فيروس كورونا، وبعد الإصابة والتطعيم، يكون بعد مدة معينة يحتاج المريض إلى التطعيم الدورى، وبالتالى التطعيم لا يعطى مناعة ثابتة، والتطعيم مهم لأنه يعطى المناعة ضد الإصابة بالمرض بنسبة كبيرة، كما أنه يمنع الأعراض الشديدة للإصابة وتقى من الالتهاب الرؤي الشديد".