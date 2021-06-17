شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر حريصة على تحقيق المصالحة الوطنية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة ولقاءاته مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى، ورئيس الحكومة الليبية، ولقائه مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى، يؤكد حرص مصر على تحقيق المصالحة الوطنية الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار بليبيا تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لابد من الإشارة إلى أن زيارة رئيس المخابرات العامة اليوم رسالة قوية لكل من يهمه الأمر تشير إلى وقوف مصر ودعمها للحكومة الليبية والسلطة التنفيذية في ليبيا والمجلس الرئاسى الليبى وحكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطنى الليبى.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقاءاته برئيس المجلس الرئاسي الليبى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن مصر ستقدم كل أنواع الدعم والمساعدة للأشقاء في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبى، مشيرا إلى ضرورة أن يتم إخراج كافة المرتزقة من ليبيا.