شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد آل الشامى بالغربية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1495) مسجدًا، منها (1375) مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و(120) مسجدًا صيانًة وترميمًا .

ونشرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها عبر موقعها الالكترونى كما يلى:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف المنوفية

1. التقوى – طنبدى – شبين الكوم

2. الغربى – كفر الجلابطة - الشهداء

مديرية أوقاف أسوان

3. بدر – المنشية

4. أبو بكر الصديق- المنشية

مديرية أوقاف القليوبية

5. الأنوار المحمدية- الزهويين- شبين القناطر

مديرية أوقاف البحيرة

6. زكى صالح- قرية زكى صالح – شبرا خيت

مديرية أوقاف البحر الأحمر

7. عبد الله بن مسعود - الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر

8. المجمع الإسلامى الخيرى – بالشيخ فضيل بمركز ومدينة اسنا

مديرية أوقاف الفيوم

9. المسجد البحرى – سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف قنا

10. نجع رمضان – العقب - قوص

11. التحرير – مدينة قنا

12. عبود – القيناوية – نجع حمادي

مديرية أوقاف السويس

13. عمر بن عبد العزيز – السوق القديم- حى السويس