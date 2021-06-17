وزير الطيران يلتقي رؤساء وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني رؤساء وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة وشركتي مصرللطيران وآيركايرو في مقر وزارة الطيران، اليوم الخميس، لبحث ومناقشة مستجدات صناعة الطيران المدني الحالية وتأثيرها على شركات الطيران المصرية وخططها الحالية والمستقبلية ودورها في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والاستاذ باسم عبدالكريم مساعد الوزير للشئون الدولية والإعلام والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني.

وخلال اللقاء استمع وزير الطيران لبعض المقترحات والأفكار من رؤساء شركات الطيران الخاصة، بجانب استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم.

ومن جانبه أكد وزير الطيران على دعم الوزارة المستمر للشركات المصرية الخاصة والعمل على تذليل وتيسير كافة الصعوبات التى تواجههم مع الجهات المختصة خاصة في ظل ما يشهده قطاع الطيران المحلى والعالمي من آثار فيروس كورونا، كما أكد أهمية تكامل شبكة الخطوط بين شركتي مصر للطيران وآيركايرو و خطوط شركات الطيران الخاصة لزيادة الربط بين المدن السياحية المصرية وربطها بالمدن والعواصم الأوربية للمساهمة في تنشيط حركة السفر والسياحة، من خلال تقديم منتج سياحي متكامل في ظل أهتمام الدولة بدعم قطاعي الطيران والسياحة.