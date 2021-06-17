وفد من "محلية النواب" يتفقد المنطقة الصناعية في بورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تضمنت جولة الوفد البرلماني تفقد المنطقة الصناعية (54 مصنع، 58 مصنع، بيراميدز للإطارات وأول مصنع في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، في صناعة الإطارات، كابسي، الضفاير، بورسعيد ستار للأسماك، مصنع افينا للمبات، شركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، وعدد آخر من المصانع).

وشهدت الجولة تفقد الإنتاج داخل المصانع، والتعرف على مراحل التصنيع، وعدد العمالة ومعدلات الأداء، وسط إشادة من النواب بالمنطقة الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وإحداث طفرة تنموية في المحافظة، والدعوة إلى تصدير هذه الفكرة للمحافظات الأخرى.

ويشارك في الزيارة، النواب: محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.