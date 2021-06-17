شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير محيط قصر محمد علي وإزالة المنازل المتعارضة مع الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على بشبرا الخيمة وتشمل رفع كفاءة الأرصفة والمباني المحيطة وشبكات البنية التحتية قبل البدء في أعمال الرصف.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير شارع شركات البترول بمسطرد بطول ٤ كم.

كما تابع نائب المحافظ يرافقه اللواء احمد السيد مساعد مدير أمن القليوبية إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينتي شبرا الخيمة والخصوص.

وتابع نائب المحافظ فحص شكوى شاغلي أحد العقارات المجاورة لاعمال الإزالة للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح. وأوصت لجنة المعاينة بعمل بعض الترميمات والتي وجه نائب المحافظ بالبدء فيها مباشرة.