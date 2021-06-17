شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة النقاش: تجربة السجن كانت سيئة وقاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة فريدة النقاش، إنه حدث توافق كبير مع زوجها حسين عبد الرازق، وهذا سبب اعتراض شقيقها رجاء النقاش على الزواج، وكانت الكتب هي الشيء الذي يربطنا ببعض في كل مكان.

وأضافت فريدة النقاش، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن تجربة السجن كانت تجربة سيئة وقاسية، خاصة أن أبنائها كانوا مازالوا صغار عند دخولها السجن لأول مرة، ولكن كل شيء في الحياة له أكثر من زاوية وأكثر من وجهة نظر.

وأشارت إلى أن المثقف اليساري هو اختياري وليس اجباري، مؤكدة أن اليساريون يتطلعون دائما إلى عالم أفضل ولا يطمحون لسعادة خاصة، حيث أن اليسار هو طريق التغيير.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن السياسة لا تنفصل بأي شكل عن الثقافة.