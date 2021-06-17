شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث تصادم ميكروباص و3 سيارات بالطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة، بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص، وثلاث سيارات ملاكي، بسيارة نصف نقل، بالطريق الدائري، أمام قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، مما أسفر عن وفاه 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، يرافقه اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، لحالة المصابين، بمستشفى المنيا العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم، والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الاسعاف، والدكتور أيمن وجدي، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة، والدكتور عماد حنا، مدير مستشفى المنيا العام، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، كما اطمئن المحافظ علي الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معرباً عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة المقررة لأهالي المتوفين، والمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية اللازمة .

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص، وثلاث سيارات ملاكي، بسيارة نصف نقل، أثناء زفاف، بالطريق الدائري، أمام قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، منهم 11 شخص تماثلوا للشفاء، وتم خروجهم من المستشفى، و12 شخص مازالوا يتلقون العلاج، بمستشفى المنيا العام، كما تم نقل شخصين من المصابين لمستشفى المنيا الجامعي، حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح، وكسور، وكدمات.

محافظ المنيا يطمئن علي مصابي حادث التصادم

محافظ المنيا يطمئن علي مصابي حادث التصادم

محافظ المنيا يطمئن علي مصابي حادث التصادم