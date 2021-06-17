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مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم 5 سيارات خلال مسيرة زفاف بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 25 آخرين، في حادث تصادم 5 سيارات، خلال مسيرة زفاف بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم 5 سيارات بالطريق الدائري بمركز المنيا، أمام كوبري ابو شناف، خلال مسيرة حفل زفاف .

انتقلت 10 فرق إسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، تم نقلهم جميعا إلى مستشفي المنيا العام .

وتبين من الفحص ان الضحايا والمصابين مقيمون جميعا بقرية صفط الغربية بمركز المنيا .

قال الدكتور عماد حمدي، مدير مستشفي المنيا العام، تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وإيداع الضحايا مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة .

فيما نجا العروسين من الحادث المروع ..

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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