شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 منزلا من «مساكن زرزارة» بعد نقل الأسر إلى بديل العشوائيات في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالبحر الاحمر برئاسة هدي المغربي، على مدار يومين من إتمام عملية إزالة 25 منزلا من مساكن منطقة زرزارة التي تم نقل الأهالي منها إلى منطقة بديل العشوائيات «حي الروضة».

وأوضحت رئيس المدينة، نقل الأسر للمساكن الجديدة وتم توفير سيارات من مجلس مدينة سفاجا لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً، إلى مقر اقامتهم الجديد في بديل العشوائيات بحى الروضة وأنه تم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، عقب تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم. وأشارت المغربي إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبيلية والصخرية لذلك تمت اغلبها باستخدام الأدوات اليدوية بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وانتهت مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، الخميس، من إجراء القرعة العلنية لمستحقين (بلوك، وحدة سكنية) بديل العشوائيات المرحلة الثانية بحضور اللواء رئيس المدينة وسكرتير المدينة واعضاء اللجنة بقاعة الوحدة المحلية بالمدينة بشارع الميناء.وألقى رئيس المدينة الضوء على ضوابط توزيع المستحقين والبدء في القرعة بشفافية تامه لعدد 48 بلوك، 21 وحدة سكنية وفتح باب التوريد بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية وسيتم النقل والتسليم فورًا. وأضاف رئيس المدينة ان مساكن بدائل العشوائيات تحت رعاية صندوق تطوير العشوائيات.