شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: 210 مليارات جنيه لتطوير محطات مياه والصرف الصحى فى 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إنه تغطية شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ووصل لنسبة 96% بالمدن و40% بالقرى، مضيفا أنه تم صرف 210 مليارات جنيه فى 7 سنوات ماضية لتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها "اليوم" المذاع على قناة "دى ام سى"، أن 2700 محطة مياه تم تطويرها فى خلال 7 سنوات، بالإضافة إلى أن أطوال الشبكات وصل 180 ألف كيلو متر، وذلك بسبب المشروعات القومية على مدار السبع سنوات.

وتابع: "تم إنشاء عدد كبير من المشروعات فى قطاع مياه الشرب حسنّت الخدمة لـ 60 مليون نسمة، بالإضافة إلى 270 مشروع للصرف الصحى، حسن الخدمة لـ 34 مليون نسمة"، مؤكدا أن إنتاج محطة المياه الواحدة وصل لمليون متر مكعب فى اليوم.