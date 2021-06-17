القاهرة والرياض قطبا التفاعلات فى النظام الإقليمى.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، القاهرة والرياض قطبا التفاعلات فى النظام الإقليمى.. محطات مضيئة لقطار العلاقات المصرية السعودية.. زيادة حجم استثمارات المملكة بمصر بعد ثورة 30 يونيو.. التبادل التجارى بين البلدين تجاوز 5.5 مليار دولار فى 2020.. 70 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين.. ومشروع الربط الكهربائى وتبادل الطاقة أضخم المشروعات المشتركة.

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