شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق: السيسي عزز حقوق الإنسان في السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإدخال بعض التعديلات في قانون السجون، لتعزيز حقوق الإنسان، ومن هذه التعديلات جعل الافراج الشرطي بنصف المدة إذا كان حسن السير والسلوك، وجعل السيدة الحامل المسجونة لديها نظام خاص من ناحية المأكل والملبس والمشرب.

وتابع «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الطفل كان يجلس مع السيدة المسجونة لمدة عامين، وبعد التعديلات تم رفع هذا السن لأربع سنوات، وتم تأخير تنفيذ حكم الاعدام لمدة سنتين للسيدة الحامل بعد الانجاب.

وأشار إلى أن التعديلات نصت على ان النائب العام ووكلائه لهم الحق في تفتيش السجون، والتأكد من عدم وجود أي مسجون دون احكام، والتأكد من تنفيذ القوانين ولوائحها، وتم العمل على تطوير السجون على أحد الأطارات من الناحية النفسية والصحية.