شكرا لقرائتكم خبر عن حسين هريدي: المجتمع الدولي متفهم تمامًا موقف مصر في أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العالم أجمع أصبح يتفهم موقف مصر في أزمة سد النهضة، وهذا واضح من إجماع كل أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال العام الماضي، بأن النيل نهر دولي، وضرورة وجود اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي متفهم تمامًا لموقف مصر في هذه الأزمة.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك إجماع بأن الاتحاد الإفريقي هو الاطار الأمثل لحل أزمة سد النهضة، ومصر تؤمن بذلك، ولكن لا ترى وجود مانع من دخول أطراف أخرى مثل أمريكا والاتحاد الأفريقي، متمنيًا أن تتغلب الحكمة والرشاد في هذه الأزمة، وعدم تمسك أديس أبابا بمواقف لا تتفق مع القانون الدولي.

وفي سياق آخر، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفترة الأخيرة شهدت هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، ووجود بالونات حارقة من قطاع غزة أطلقت على إسرائيل، وهناك تهديد من الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد العمليات العسكرية ضد قطاع غزة ما لم تتوقف البالونات الحارقة.